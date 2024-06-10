Калининградская область заключила на ПМЭФ соглашения на 39,4 млрд рублей в сфере АПК
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
Одно из соглашений подразумевает инвестирование 35 млрд рублей в строительство молочно-товарного комплекса на 18 тыс. голов дойного стада.
Второй документ касается возведения птицефабрики бройлерного направления на 4 тыс. кур.
Ранее сообщалось, что на развитие Нижегородской области привлекли более 83 млрд рублей, для этого региональная делегация подписала 11 соглашений на ПМЭФ-2024.