Калининградская область заключила на ПМЭФ соглашения на 39,4 млрд рублей в сфере АПК

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Калининградская область заключила два соглашения на 39,4 млрд рублей в сфере АПК.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Одно из соглашений подразумевает инвестирование 35 млрд рублей в строительство молочно-товарного комплекса на 18 тыс. голов дойного стада.

Второй документ касается возведения птицефабрики бройлерного направления на 4 тыс. кур.

Ранее сообщалось, что на развитие Нижегородской области привлекли более 83 млрд рублей, для этого региональная делегация подписала 11 соглашений на ПМЭФ-2024.