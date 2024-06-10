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Калининградская область заключила на ПМЭФ соглашения на 39,4 млрд рублей в сфере АПК

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В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Калининградская область заключила два соглашения на 39,4 млрд рублей в сфере АПК.
Калининградская область заключила на ПМЭФ соглашения на 39,4 млрд рублей в сфере АПК
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Одно из соглашений подразумевает инвестирование 35 млрд рублей в строительство молочно-товарного комплекса на 18 тыс. голов дойного стада.

Второй документ касается возведения птицефабрики бройлерного направления на 4 тыс. кур.

Ранее сообщалось, что на развитие Нижегородской области привлекли более 83 млрд рублей, для этого региональная делегация подписала 11 соглашений на ПМЭФ-2024.

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