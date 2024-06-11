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Выставка электропоездов «Иволга» пройдёт на Киевском вокзале Москвы

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В столице в День России на Киевском вокзале пройдёт выставка электропоездов «Иволга».
Выставка электропоездов «Иволга» пройдёт на Киевском вокзале Москвы

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие организовано Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы и АО «Трансмашхолдинг».

Составы «Иволга» входят в семейство современных российских поездов, созданных специально для работы на маршрутах Московских центральных диаметров.

В День России ровно в 12:00 электропоезда откроют для свободного посещения и экскурсий.

Ранее сообщалось, что в электродепо «Сокол» вновь ввели соединительную ветвь с железной дорогой.

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