Выставка электропоездов «Иволга» пройдёт на Киевском вокзале Москвы

В столице в День России на Киевском вокзале пройдёт выставка электропоездов «Иволга».

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие организовано Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы и АО «Трансмашхолдинг».

Составы «Иволга» входят в семейство современных российских поездов, созданных специально для работы на маршрутах Московских центральных диаметров.

В День России ровно в 12:00 электропоезда откроют для свободного посещения и экскурсий.

Ранее сообщалось, что в электродепо «Сокол» вновь ввели соединительную ветвь с железной дорогой.