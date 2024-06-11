Юрист Русяев рассказал о способах вернуть деньги после ошибочного перевода

Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев рассказал, как можно вернуть деньги после ошибочного перевода.

«Первым делом, если вы осознали ошибку сразу после перевода, срочно свяжитесь с банком — по горячей линии, онлайн-чату или лично в отделении», — заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, в каждом банке действуют свои правила отмены и возврата платежей.

«Если средства ещё не дошли до получателя, есть большая вероятность успешно отменить операцию», — сказал юрист.

Также не стоит отчаиваться, если адресат отказывается идти на контакт или злонамеренно присваивает чужие деньги, добавил юрист.

«По статье 1102 Гражданского кодекса России лицо, неосновательно обогатившееся за чужой счёт, обязано возвратить потерпевшему всё неправомерно полученное имущество. Для этого нужно обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения», — заключил эксперт.

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