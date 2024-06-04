Юрист Гаврюшкин рассказал, как составить договор залога

Юрист Сергей Гаврюшкин рассказал, как составить договор залога при передаче денег в долг.

«Его можно составить произвольно: установленной формы в законе нет, но обратите внимание — договор залога недвижимости (иначе говоря, ипотеки) необходимо зарегистрировать в Росреестре. А если в залог передаётся доля в недвижимости, то обязательное требование — заверение договора залога у нотариуса», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, обратиться за заверением нужно и в случае, если договор займа также был заверен нотариально.

Как отметил юрист, суд может снизить размер процентов из-за их несоразмерности нарушенному обязательству, если посчитает их слишком обременительными для должника и если тому будут доказательства.

«Также вы можете установить штраф за неисполнение обязательства в срок. Размер штрафа должен быть чётко указан в договоре займа, чтобы судья и приставы смогли его определить», — добавил он.

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