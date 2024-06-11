Врач Неронов посоветовал помнить об опасности морских течений

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов предупредил, что пловцам следует опасаться сильных течений, которые могут унести человека в открытое море.

«Важно быть внимательным к предупреждающим знакам и инструкциям спасателей», — подчеркнул он в разговоре с РИАМО.

При сильном течении не следует плыть против него, лучше попытаться выплыть на берег по диагонали, посоветовал Неронов.

Он также рекомендовал носить специальную обувь для плавания, чтобы защитить ноги от травмирования о камни и острые предметы, которые могут находиться на дне.

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