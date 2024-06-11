Врач Неронов посоветовал помнить об опасности морских течений
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«Важно быть внимательным к предупреждающим знакам и инструкциям спасателей», — подчеркнул он в разговоре с РИАМО.
При сильном течении не следует плыть против него, лучше попытаться выплыть на берег по диагонали, посоветовал Неронов.
Он также рекомендовал носить специальную обувь для плавания, чтобы защитить ноги от травмирования о камни и острые предметы, которые могут находиться на дне.
Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Общественной Службой Новостей поделился мнением о перспективах глэмпингов в России.