В Нижнем Новгороде подвели итоги конкурса «Нижегородская семья»

В Нижнем Новгороде 10 июня подвели итоги конкурса «Нижегородская семья».

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Во время гала-фестиваля «Счастье семьи — счастье России!» были выбраны пять семейных команд, которые представят область на Всероссийском конкурсе «Семья года — 2024».

В гала-фестивале участвовали 19 семей из Нижегородской области, которые соревновались в номинациях «Многодетная семья», «Золотая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций» и «Молодая семья».

Ранее в Тюменской области рассказали о победителях конкурса «Семья года».