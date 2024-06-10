В Тюменской области рассказали о победителях конкурса «Семья года»
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный информационный центр.
В конкурсе приняли участие 74 семьи.
Лучшей «Многодетной семьёй» признана семья Егора и Марии Феденко из Армизонского района.
В номинации «Молодая семья» победили Роман и Виктория Гвоздковы из Тюмени.
Лучшей «Сельской семьёй» назвали семью Дениса и Альбины Пузиковых из Сладковского района.
Лучшей «Семьёй — хранителем традиций» стала семья Ильи и Эльмиры Зубаревых из Ялуторовского района, а самой «Золотой семьёй» — Иван и Валентина Рубан из Ишимского района.
Ранее в правительстве Пермского края рассказали о введении новой меры поддержки для учащихся из многодетных семей — электронного социального проездного документа школьника (ЭСПДШ).