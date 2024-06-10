В Тюменской области рассказали о победителях конкурса «Семья года»

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в пяти номинациях объявили в Тюменской области.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный информационный центр.

В конкурсе приняли участие 74 семьи.

Лучшей «Многодетной семьёй» признана семья Егора и Марии Феденко из Армизонского района.

В номинации «Молодая семья» победили Роман и Виктория Гвоздковы из Тюмени.

Лучшей «Сельской семьёй» назвали семью Дениса и Альбины Пузиковых из Сладковского района.

Лучшей «Семьёй — хранителем традиций» стала семья Ильи и Эльмиры Зубаревых из Ялуторовского района, а самой «Золотой семьёй» — Иван и Валентина Рубан из Ишимского района.

Ранее в правительстве Пермского края рассказали о введении новой меры поддержки для учащихся из многодетных семей — электронного социального проездного документа школьника (ЭСПДШ).