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В Тюменской области рассказали о победителях конкурса «Семья года»

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Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в пяти номинациях объявили в Тюменской области.
В Тюменской области рассказали о победителях конкурса «Семья года»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный информационный центр.

В конкурсе приняли участие 74 семьи.

Лучшей «Многодетной семьёй» признана семья Егора и Марии Феденко из Армизонского района.

В номинации «Молодая семья» победили Роман и Виктория Гвоздковы из Тюмени.

Лучшей «Сельской семьёй» назвали семью Дениса и Альбины Пузиковых из Сладковского района.

Лучшей «Семьёй — хранителем традиций» стала семья Ильи и Эльмиры Зубаревых из Ялуторовского района, а самой «Золотой семьёй» — Иван и Валентина Рубан из Ишимского района.

Ранее в правительстве Пермского края рассказали о введении новой меры поддержки для учащихся из многодетных семей — электронного социального проездного документа школьника (ЭСПДШ).

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