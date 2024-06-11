Адвокат Панфилов предупредил о схемах обмана при бронировании туров

Руководитель компании «Панфилов и Партнёры» адвокат Алексей Панфилов посоветовал не доверять оформление туристического тура непроверенным лицам и компаниям, чтобы не нарваться на мошенников.

Прежде всего, следует проверить документы: у турагентства — свидетельство о регистрационном учёте юрлица, у физлица — агентский договор, посоветовал он в разговоре с газетой «Известия».

Кроме того, следует внимательно ознакомиться с текстом договора. Некоторые агенты просят сразу подписать акт выполненных работ, после чего услуги агентства считаются выполненными, предупредил адвокат.

Мошенники могут присвоить оплату за тур, в то время как в договоре будет сказано, что это стоимость консультационных услуг фирмы. Также бывают мошеннические схемы с заселением в отели низкого качества, отметил Панфилов.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, как распознать мошенников при планировании поездки.