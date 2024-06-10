В Альянсе турагентств рассказали, как распознать мошенников при планировании поездки

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, как распознать мошенников при планировании поездки.

«Самая популярная схема мошенничества — это взять у человека деньги и никуда его не отправить. Например, делаются подложные сайты, где адрес отличается на одну цифру, букву», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, зачастую авиа- и железнодорожные билеты на поддельных сайтах стоят дешевле, чем на официальных.

«У тех, кто продает «в белую», то есть не у мошенников, цены на билеты никогда не бывают ниже, чем у авиакомпании или железной дороги», — пояснил Мкртчян.

При самостоятельном планировании отдыха билеты лучше приобретать только на официальных сайтах.

Ранее председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в беседе с НСН рассказала, что предстоящим летом малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% по сравнению с 2023 годом.