RT в Telegram
Подпишись

В Альянсе турагентств рассказали, как распознать мошенников при планировании поездки

Короткая ссылка
Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, как распознать мошенников при планировании поездки.
В Альянсе турагентств рассказали, как распознать мошенников при планировании поездки
  • Gettyimages.ru
  • © Antonio_Diaz

«Самая популярная схема мошенничества — это взять у человека деньги и никуда его не отправить. Например, делаются подложные сайты, где адрес отличается на одну цифру, букву», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, зачастую авиа- и железнодорожные билеты на поддельных сайтах стоят дешевле, чем на официальных.

«У тех, кто продает «в белую», то есть не у мошенников, цены на билеты никогда не бывают ниже, чем у авиакомпании или железной дороги», — пояснил Мкртчян.

При самостоятельном планировании отдыха билеты лучше приобретать только на официальных сайтах.

Ранее председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в беседе с НСН рассказала, что предстоящим летом малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% по сравнению с 2023 годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить