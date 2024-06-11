RT в Telegram
Подпишись

В Москве построили более 200 объектов спорта с 2011 года

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице построили более 200 объектов спорта.
В Москве построили более 200 объектов спорта с 2011 года

«Среди них как крупные профессиональные сооружения, так и физкультурно-оздоровительные комплексы районного значения для развития массового спорта», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Мэр также отметил, что с начала 2024 года введено в эксплуатацию восемь объектов.

В их числе Дворец тенниса на территории олимпийского комплекса «Лужники» и спорткомплекс на улице Раменки.

«В планах до конца 2026 года ввести ещë порядка 39 спортивных объектов, в том числе 18 инвесторских», — добавил Собянин.

Ранее Сергей Собянин рассказал о масштабном проекте по развитию и благоустройству Мнёвниковской поймы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить