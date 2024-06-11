В Москве построили более 200 объектов спорта с 2011 года

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице построили более 200 объектов спорта.

«Среди них как крупные профессиональные сооружения, так и физкультурно-оздоровительные комплексы районного значения для развития массового спорта», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Мэр также отметил, что с начала 2024 года введено в эксплуатацию восемь объектов.

В их числе Дворец тенниса на территории олимпийского комплекса «Лужники» и спорткомплекс на улице Раменки.

«В планах до конца 2026 года ввести ещë порядка 39 спортивных объектов, в том числе 18 инвесторских», — добавил Собянин.

Ранее Сергей Собянин рассказал о масштабном проекте по развитию и благоустройству Мнёвниковской поймы.