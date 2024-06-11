В Москве построили более 200 объектов спорта с 2011 года
«Среди них как крупные профессиональные сооружения, так и физкультурно-оздоровительные комплексы районного значения для развития массового спорта», — написал Собянин в своём Telegram-канале.
Мэр также отметил, что с начала 2024 года введено в эксплуатацию восемь объектов.
В их числе Дворец тенниса на территории олимпийского комплекса «Лужники» и спорткомплекс на улице Раменки.
«В планах до конца 2026 года ввести ещë порядка 39 спортивных объектов, в том числе 18 инвесторских», — добавил Собянин.
Ранее Сергей Собянин рассказал о масштабном проекте по развитию и благоустройству Мнёвниковской поймы.