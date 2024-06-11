НАК: более 130 терактов предотвращено с начала СВО
- globallookpress.com
«С начала проведения СВО правоохранительными органами на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступления», — говорится в сообщении ведомства.
По данным НАК, с февраля 2022 года была пресечена деятельность 32 ячеек международных террористических организаций.
Правоохранители не допустили совершения восьми терактов на государственных объектах, а также в местах массового пребывания людей, отмечается в заявлении.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете рассказали о непрекращающихся попытках проникновения неонацистских вооружённых формирований в приграничные с Украиной регионы.