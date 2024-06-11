Глава ФСБ: противник наращивает усилия по подготовке терактов при поддержке НАТО

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что противник наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в России при поддержке США и других стран НАТО.

Он рассказал об этом в ходе заседания Национального антитеррористического комитета.

По его словам, противник пытается ослабить ресурсную поддержку российских вооружённых сил и спровоцировать панику среди населения.

«Не прекращаются попытки проникновения в приграничные с Украиной регионы неонацистских вооружённых формирований и диверсионно-разведывательных групп», — говорится в сообщении НАК.

Группы ищут и вербуют исполнителей, в том числе среди трудовых мигрантов, подчёркивается в заявлении ведомства.

Ранее Бортников сообщил, что при содействии Североатлантического альянса продолжается массовая переброска наёмников и террористов на Украину.