Москалькова предложила выплачивать компенсацию за незаконное задержание
- РИА Новости
Такое предложение содержится в ежегодном докладе о деятельности омбудсмена за 2023 год.
«Полагаем необходимым рассмотреть вопрос об установлении в КоАП РФ особого компенсаторного механизма по аналогии с УПК РФ, предусматривающим институт реабилитации лиц, незаконно и необоснованно подвергнутых уголовному преследованию», — сообщается в документе.
По мнению Москальковой, возмещение будет актуальным в случаях, если незаконный арест причинил вред, были применены строгие наказания или лишение водительских прав.
Москалькова также выступила с инициативой усилить наказание для иностранцев за русофобию.