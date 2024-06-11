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Москалькова предложила выплачивать компенсацию за незаконное задержание

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила выплачивать компенсацию за незаконное и необоснованное задержание.
Москалькова предложила выплачивать компенсацию за незаконное задержание
  • РИА Новости

Такое предложение содержится в ежегодном докладе о деятельности омбудсмена за 2023 год.

«Полагаем необходимым рассмотреть вопрос об установлении в КоАП РФ особого компенсаторного механизма по аналогии с УПК РФ, предусматривающим институт реабилитации лиц, незаконно и необоснованно подвергнутых уголовному преследованию», — сообщается в документе.

По мнению Москальковой, возмещение будет актуальным в случаях, если незаконный арест причинил вред, были применены строгие наказания или лишение водительских прав. 

Москалькова также выступила с инициативой усилить наказание для иностранцев за русофобию. 

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