Москалькова предложила выплачивать компенсацию за незаконное задержание

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила выплачивать компенсацию за незаконное и необоснованное задержание.

Такое предложение содержится в ежегодном докладе о деятельности омбудсмена за 2023 год.

«Полагаем необходимым рассмотреть вопрос об установлении в КоАП РФ особого компенсаторного механизма по аналогии с УПК РФ, предусматривающим институт реабилитации лиц, незаконно и необоснованно подвергнутых уголовному преследованию», — сообщается в документе.

По мнению Москальковой, возмещение будет актуальным в случаях, если незаконный арест причинил вред, были применены строгие наказания или лишение водительских прав.

Москалькова также выступила с инициативой усилить наказание для иностранцев за русофобию.