Разбившийся в Северной Осетии Су-34 участвовал в СВО и операциях в Сирии
- РИА Новости
Как рассказали РИА Новости в оперативных службах, Су-34 «ранее неоднократно привлекался к нанесению ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков на территории Сирии, а также участвовал в специальной военной операции».
11 июня в горной местности Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение Су-34 ВКС России. Как сообщили в Минобороны, самолёт упал в безлюдной местности, экипаж погиб.
По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности.
Подробнее — в материале RT.