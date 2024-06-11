Разбившийся в Северной Осетии Су-34 участвовал в СВО и операциях в Сирии

Многофункциональный фронтовой бомбардировщик Су-34, разбившийся во вторник, 11 июня, в Северной Осетии, много раз участвовал в заданиях в зоне проведения спецоперации и в Сирии.

Как рассказали РИА Новости в оперативных службах, Су-34 «ранее неоднократно привлекался к нанесению ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков на территории Сирии, а также участвовал в специальной военной операции».

11 июня в горной местности Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение Су-34 ВКС России. Как сообщили в Минобороны, самолёт упал в безлюдной местности, экипаж погиб.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности.

Подробнее — в материале RT.