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РСТ: интерес россиян к экологическому туризму увеличился на 20%

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Интерес россиян к экологическому туризму увеличился на 20%, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
РСТ: интерес россиян к экологическому туризму увеличился на 20%
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Balakov

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, на начало летнего сезона количество забронированных туров в природные и заповедные территории внутри России увеличилось примерно на 20% по сравнению с прошлым летом.

«Мы видим, что туристы однозначно более заинтересованы поездками в неизведанные места, чем в 2023 году», — сообщил глава комитета по приключенческому туризму РСТ Вадим Мамонтов.

Самыми востребованными направлениями являются Северный Кавказ, Байкал, Камчатка и Карелия. На втором месте находятся Архыз, Красная Поляна в Сочи и Алтайский край.

Ранее аналитики назвали самые популярные у российских туристов направления этим летом.

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