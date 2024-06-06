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Аналитики назвали самые популярные у российских туристов направления этим летом

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Новое исследование показало, что Владивосток и Калининград стали самыми быстрорастущими внутренними направлениями этого лета — по сравнению с прошлым годом доля бронирований в эти города выросла на 75 и 25% соответственно.
Аналитики назвали самые популярные у российских туристов направления этим летом
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Кроме того, в лидерах Красноярск (доля бронирований выросла на 14%), Иркутск (+12%) и Махачкала (+8%)

Больше всего бронирований этим летом пришлось на Санкт-Петербург (18,1% от всех заказов), Москву (15,1%) и Сочи (10,9%).

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.

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