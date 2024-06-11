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Специалист Павлов рассказал о возможностях по ипотеке для российских семей

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Руководитель отдела маркетинга компании BM Group Дмитрий Павлов заявил, что на первичном рынке России пока не ожидается появление выгодных программ с низкими ставками.
Специалист Павлов рассказал о возможностях по ипотеке для российских семей
  • Gettyimages.ru

Программа льготной ипотеки завершится после 1 июля.

При этом Павлов отметил, что президент страны обозначил направление, а Минфин и ЦБ приняли решения о выделении бюджетов на семейную программу. Всё это поможет расширить круг клиентов для действующих ипотечных предложений, допустил он в разговоре с Life.ru.

«Иными словами, не стоит ждать новых программ с пониженными ставками, но увеличится возможность оформить ипотеку по льготной ставке. Всё это касается новостроек», — уточнил эксперт.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в I квартале 2024 года жители оформили 8,5 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека».

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