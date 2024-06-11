Съезд малых городов состоится в четырёх городах Нижегородской области

III Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей откроется 14 июня.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на первого заместителя руководителя нижегородского Дома народного единства Татьяну Калегову.

Программа мероприятия включает в себя четыре тематических трека, которые пройдут в четырёх разных городах региона.

В числе тем для обсуждения предложены: деятельность органов местного самоуправления, молодёжный парламентаризм и патриотическое воспитание, туризм и народные промыслы, агропромышленный комплекс.

Делегацию от Гродненской области Республики Беларусь ожидают в количестве 140 человек.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Мордовии Артём Здунов подписали соглашения о сотрудничестве.