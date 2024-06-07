Москва продолжит сотрудничать с Пермским краем и Мордовией
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
Документы, подписанные в рамках Петербургского международного экономического форума, развивают положения предыдущих соглашений с Пермским краем в 2014 году и с Мордовией в 2012 году.
В течение ближайших пяти лет регионы продолжат интеграцию и укрепление связей в транспортной, промышленной, торговой, архитектурной, строительной сферах, а также в информационных коммуникациях, ЖКХ, здравоохранении, науке, туризме.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Новгородской области Андрей Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.