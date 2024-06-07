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Подмосковье договорилось о сотрудничестве с Новгородской областью

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Новгородской области Андрей Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу подмосковного правительства.

«Мы регулярно обмениваемся лучшими практиками с другими регионами нашей страны», — заявил Воробьёв на полях Петербургского международного экономического форума.

Он также отметил, что в ближайшие пять лет планируется укреплять совместные связи в сфере промышленности и торговли, в сельском хозяйстве, здравоохранении, ЖКХ, охране окружающей среды, образовании.

Ранее сообщалось, что соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов в области цифровизации и модернизации производственных мощностей Ижорской промышленной площадки подписали на ПМЭФ-2024 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» Игорь Котов.

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