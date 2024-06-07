В Петербурге планируют модернизировать Ижорскую промышленную площадку

Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов в области цифровизации и модернизации производственных мощностей Ижорской промышленной площадки подписали на ПМЭФ-2024 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» Игорь Котов.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Ожидается, что в результате модернизации ускорится выпуск высокотехнологичной продукции, повысится производительность труда.

Кроме того, реализация проекта позволит создать новые рабочие места и увеличить отчисления в бюджет города и бюджет России.

«Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» — один из ведущих производителей в сфере энергетического машиностроения. Предприятие работает в Петербурге с 2007 года. Реализовано много проектов», — добавил Беглов.

Ранее сообщалось, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил серийный выпуск твердосплавных пластин для токарной и фрезерной обработки металла.