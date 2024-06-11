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Москва ведёт работу по подключению регионов к медсервисам на базе ИИ

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Более 25 российских регионов подали заявки на подключение к московской платформе с медицинскими сервисами искусственного интеллекта (ИИ).
Москва ведёт работу по подключению регионов к медсервисам на базе ИИ

Такой доступ столица открыла для медицинских организаций и врачей из разных городов страны в феврале этого года, пишет сайт kp.ru.

«На сегодняшний день к платформе успешно присоединились и начали использовать московские нейросети первые медицинские учреждения Московской и Воронежской области», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, Москва совершенствует качество и контролирует безопасность алгоритмов.

В дальнейшем работа по подключению других регионов к медицинским сервисам столицы будет продолжена, заверила заммэра.

Ранее НСН со ссылкой на слова министра правительства Москвы, главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского сообщала, что в технополисе «Москва» будут производить инновационные биотехнологические лекарства.

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