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Москва заключила контракты с региональными поставщиками на 138 млрд рублей

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Заместитель мэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что столичные заказчики в период с января по май 2024 года закупили у поставщиков из других регионов страны товары, работы и услуги на сумму, превышающую 138 млрд рублей.
Москва заключила контракты с региональными поставщиками на 138 млрд рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

По её словам, на долю таких закупок с начала года пришлась пятая часть всего столичного госзаказа, а их объём вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и почти в два раза за последние пять лет.

Такие закупки производятся для обеспечения государственных и муниципальных нужд, уточнила Багреева.

Ранее сообщалось, что московские заказчики сэкономили 1,7 млрд рублей на котировочных сессиях на портале поставщиков.

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