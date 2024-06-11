Москва заключила контракты с региональными поставщиками на 138 млрд рублей

Заместитель мэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что столичные заказчики в период с января по май 2024 года закупили у поставщиков из других регионов страны товары, работы и услуги на сумму, превышающую 138 млрд рублей.

Об этом информирует НСН.

По её словам, на долю таких закупок с начала года пришлась пятая часть всего столичного госзаказа, а их объём вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и почти в два раза за последние пять лет.

Такие закупки производятся для обеспечения государственных и муниципальных нужд, уточнила Багреева.

Ранее сообщалось, что московские заказчики сэкономили 1,7 млрд рублей на котировочных сессиях на портале поставщиков.