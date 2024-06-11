Москва заключила контракты с региональными поставщиками на 138 млрд рублей
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Об этом информирует НСН.
По её словам, на долю таких закупок с начала года пришлась пятая часть всего столичного госзаказа, а их объём вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и почти в два раза за последние пять лет.
Такие закупки производятся для обеспечения государственных и муниципальных нужд, уточнила Багреева.
Ранее сообщалось, что московские заказчики сэкономили 1,7 млрд рублей на котировочных сессиях на портале поставщиков.