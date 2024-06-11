Жители Урала помогли восстановить более 60% домов в ЛНР и ДНР

Жители Урала помогли восстановить более 60% домов, детских садов и школ в ЛНР и ДНР, сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

Об этом сообщает URA.RU.

«Регионы Уральского федерального округа активно работают с подшефными территориями. Уже выполнено более 60% работ из объёма, запланированного до 2028 года. Восстановлены свыше 400 жилых домов, 81 объект ЖКХ, 47 школ, 34 детских сада, 28 медицинских учреждения. Всё это напрямую влияет на качество жизни в муниципалитетах Донбасса», — сказал Якушев.

Жители Урала уже восстановили более 700 объектов, включая отремонтированную котельную в Ясиноватой и амбулаторию в селе Анадоль, а также другие важные инфраструктурные объекты. Строительно-монтажные работы продолжаются почти на 70 объектах.

Ранее сообщалось, что строители из ЯНАО восстановили более 200 домов в Волновахе.