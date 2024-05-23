Строители из ЯНАО восстановили более 200 домов в Волновахе

Строители из ЯНАО восстановили более 200 домов и 50 соцобъектов в Волновахе.

Об этом сообщает URA.RU.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провёл встречу с секретарём генсовета «Единой России» и главой рабочей группы по СВО Андреем Турчаком, на которой обсудили сотрудничество регионов.

«Обсудили с Андреем Турчаком, как идут дела в Волновахе. За два года шефства Ямала привели в порядок 200 домов и 50 соцобъектов — все по ямальским стандартам, с этого года взялись за ремонт дорог», — сказал Артюхов.

Соглашение о сотрудничестве Ямала и Волновахского района было подписано в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что специалисты из ЯНАО помогли с запуском первого автобусного маршрута в Волновахе.