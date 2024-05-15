В Волновахе заработал первый автобусный маршрут

Специалисты из ЯНАО помогли с запуском первого автобусного маршрута в Волновахе.

Об этом сообщает URA.RU.

«Маршрут связал остановочный пункт «Сельхозтехника» и микрорайон Северный. На пути следования 15 остановок, среди них АЗС, автовокзал, Волновахская ЦРБ, школа №7. Протяжённость маршрута — семь километров», — рассказали в пресс-службе окружного правительства.

Второй автобусный маршрут будет запущен в районе до 17 мая. Также планируют организовать автобусное сообщение по четырём социально-значимым направлениям.

Ранее сообщалось, что для Ямала изготовят разборный мост для некрупных переправ.