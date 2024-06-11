В Екатеринбурге задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске и пытавшийся уехать в Москву, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Об этом сообщает URA.RU.

«В минувшие выходные сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский по ориентировке задержали в пассажирском поезде Барнаул — Москва 51-летнего жителя Красноярского края. Мужчину доставили в дежурную часть ЛО МВД РФ», — говорится в сообщении ведомства.

В отделении задержанный объяснил, что пытался скрыться от следствия, добравшись до столицы на поезде.

Как говорится в материале, мужчина ранее уже привлекался к ответственности. В этот раз он украл деньги с чужой банковской карты и был арестован, после чего ему удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что задержан мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения сбил подростка на остановке в Московской области.