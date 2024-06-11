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В КЧР задержали подозреваемых в хищении бюджетных средств

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Сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии высокопоставленных чиновников и правоохранителей, причастных к хищению бюджетных средств в особо крупном размере.
В КЧР задержали подозреваемых в хищении бюджетных средств
  • РИА Новости

Об этом информирует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В результате проведённого комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства КЧР», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что ущерб от их деятельности составил примерно 60 млн рублей. У подозреваемых изъяли вещественные доказательства. 

Следователи возбудили уголовное дело. 

Ранее в Подмосковье осудили четырёх членов группы, которая занималась похищением и продажей продукции ВПК. 

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