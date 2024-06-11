Московские школьники взяли золото и серебро на Азиатской физической олимпиаде
В частности, победу одержали двое учеников московской школы №1589: Алексей Гашпар завоевал золотую медаль, а Вячеслав Бобков — серебряную, сообщает сайт mos.ru.
Они прошли подготовку в составе команд и тренировались на базе Московского физико-технического института.
В олимпиаде приняли участие 208 школьников из 27 стран.
Главные состязания Международной физической олимпиады пройдут 21—29 июля в Иране.
Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что сборная команда учащихся столицы завоевала 1331 диплом на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.