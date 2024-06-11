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Московские школьники взяли золото и серебро на Азиатской физической олимпиаде

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Школьники из российской сборной завоевали пять золотых медалей и три серебряные на XXIV Азиатской физической олимпиаде (APhO 2024) в Малайзии.
Московские школьники взяли золото и серебро на Азиатской физической олимпиаде

В частности, победу одержали двое учеников московской школы №1589: Алексей Гашпар завоевал золотую медаль, а Вячеслав Бобков — серебряную, сообщает сайт mos.ru.

Они прошли подготовку в составе команд и тренировались на базе Московского физико-технического института.

В олимпиаде приняли участие 208 школьников из 27 стран.

Главные состязания Международной физической олимпиады пройдут 21—29 июля в Иране.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что сборная команда учащихся столицы завоевала 1331 диплом на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

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