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Парк героев Отечественной войны 1812 года благоустроят в Москве

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В Москве проведут работы по благоустройству Парка героев Отечественной войны 1812 года в районе Марьино.
Парк героев Отечественной войны 1812 года благоустроят в Москве

Общая площадь территории составляет 2,8 га, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на комплекс городского хозяйства.

Специалисты приведут в порядок спортивные площадки, установят столы для настольного тенниса и уличные тренажёры, оборудуют детские площадки, обновят газон, установят новые скамейки и фонари, а также обновят покрытие дорожек.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Северное Бутово начались работы по комплексной реабилитации Верхнего Салтыковского пруда.

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