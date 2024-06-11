Парк героев Отечественной войны 1812 года благоустроят в Москве
Общая площадь территории составляет 2,8 га, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на комплекс городского хозяйства.
Специалисты приведут в порядок спортивные площадки, установят столы для настольного тенниса и уличные тренажёры, оборудуют детские площадки, обновят газон, установят новые скамейки и фонари, а также обновят покрытие дорожек.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Северное Бутово начались работы по комплексной реабилитации Верхнего Салтыковского пруда.