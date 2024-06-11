МО: учения нестратегических ядерных сил проводят для защиты Союзного государства
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», — подчёркивается в сообщении ведомства.
Ранее российское Министерство обороны объявило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Военнослужащие России и Белоруссии отработают вопросы совместной подготовки частей к боевому применению этого оружия.