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Росфинмониторинг усовершенствует систему заморозки активов террористов

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Росфинмониторинг работает над созданием поправок, предусматривающих совершенствование системы замораживания активов террористов.

Об этом РИА Новости заявил статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

«С учётом последних трагических событий система нуждается в определённой донастройке», — заявил респондент.

Также пакет мер предусматривает совершенствование системы замораживания активов лиц, связанных с террористами.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России предстоит создать новый альянс по борьбе против глобального терроризма.

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