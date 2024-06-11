Росфинмониторинг усовершенствует систему заморозки активов террористов

Росфинмониторинг работает над созданием поправок, предусматривающих совершенствование системы замораживания активов террористов.

Об этом РИА Новости заявил статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

«С учётом последних трагических событий система нуждается в определённой донастройке», — заявил респондент.

Также пакет мер предусматривает совершенствование системы замораживания активов лиц, связанных с террористами.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России предстоит создать новый альянс по борьбе против глобального терроризма.