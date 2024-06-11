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Суд отправил под домашний арест главбуха «Станкина» по делу о мошенничестве

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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главного бухгалтера МГТУ «Станкин» Элеонору Лихачёву в рамках дела о мошенничестве на сумму, превышающую 1 млн рублей.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Домашний арест продлится до 3 августа 2024 года, отмечается в документе.

Представитель СК потребовал отправить фигуранта под стражу.

По версии следователей, Лихачёва и ещё несколько фигурантов причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на проведение научных исследований и работ по заказу Минобрнауки России.

Ранее Тверской суд Москвы принял решение продлить срок домашнего ареста блогеру Дмитрию Портнягину.

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