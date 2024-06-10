В ТПП прокомментировали меры поддержки малого бизнеса

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова прокомментировала меры поддержки малого бизнеса.

«В этом году заканчивает своё действие нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Все эти пять лет работала специальная программа господдержки, малому бизнесу выделялись большие деньги, работали различные программы кредитования. Больше всего бизнес почувствовал эту поддержку в ковид, многие предприниматели получили прямую помощь», — заявила она в беседе с сайтом kp.ru.

Как отметила Дыбова, при выстраивании новой программы важно расставить приоритеты. По словам эксперта, чем больше тех, кто будет получать поддержку от государства, тем выше вероятность, что бизнес станет более устойчивым.

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