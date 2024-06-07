Овчинский рассказал о последствиях санкций для промышленности Москвы

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о последствиях санкций для промышленности столицы.

«Санкции, безусловно, всё ещё ощущаются и влияют, но для нас санкции — это скорее благо. Ведь благодаря тому, что с рынка ушли наши недружественные коллеги из стран Западной Европы и Соединённых Штатов, мы открыли его для своих производителей», — заявил чиновник в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Овчинского, до этого в стране всегда была неравная конкуренция с западными корпорациями.

После ухода западных компаний была организована поддержка на государственном уровне в первую очередь малого и среднего бизнеса.

«Это дало сумасшедший толчок в развитии промышленного производства. Сейчас мы знаем: дефицита в Москве нет ни в одной сфере. Москвичи довольны продукцией, выпускаемой отечественными предприятиями и нисколько не скорбят об ушедших брендах», — заключил Овчинский

Ранее сообщалось, что Ленобласть и Северная Осетия заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ.