RT в Telegram
Подпишись

Овчинский рассказал о последствиях санкций для промышленности Москвы

Короткая ссылка
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о последствиях санкций для промышленности столицы.

«Санкции, безусловно, всё ещё ощущаются и влияют, но для нас санкции — это скорее благо. Ведь благодаря тому, что с рынка ушли наши недружественные коллеги из стран Западной Европы и Соединённых Штатов, мы открыли его для своих производителей», — заявил чиновник в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Овчинского, до этого в стране всегда была неравная конкуренция с западными корпорациями.

После ухода западных компаний была организована поддержка на государственном уровне в первую очередь малого и среднего бизнеса.

«Это дало сумасшедший толчок в развитии промышленного производства. Сейчас мы знаем: дефицита в Москве нет ни в одной сфере. Москвичи довольны продукцией, выпускаемой отечественными предприятиями и нисколько не скорбят об ушедших брендах», — заключил Овчинский

Ранее сообщалось, что Ленобласть и Северная Осетия заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить