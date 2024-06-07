Ленобласть и Северная Осетия заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

Ленинградская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) подписала соглашение о сотрудничестве с Северной Осетией.

Об этом сообщает АБН24.

Документ подписали губернатор Александр Дрозденко и глава республики Сергей Меняйло.

«Ленобласть — один из успешных, динамично развивающихся регионов нашей страны. Нам есть, чему поучиться у коллег. И, конечно, есть что предложить в ответ», — написал Меняйло в своём Telegram-канале.

По его словам, регионы будут сотрудничать в соцсфере, в области образования, сельского хозяйства, ЖКХ, экологии, культуры и туризма.

Ранее на ПМЭФ власти Калининградской области и организация Топливного дивизиона госкорпорации «Росатом» заключили соглашение о внедрении электротранспорта в регионе.