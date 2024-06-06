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Калининградская область подписала на ПМЭФ соглашение о внедрении электротранспорта

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Власти Калининградской области и организация Топливного дивизиона госкорпорации «Росатом» заключили соглашение о внедрении электротранспорта в регионе на полях ПМЭФ.
Калининградская область подписала на ПМЭФ соглашение о внедрении электротранспорта
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на госкорпорацию.

В частности, планируется создать до трёх электрозарядных хабов «быстрой» зарядки электромобилей до 2025 года.

Также запланировано развитие розничной сети электрозарядных станций до 2030 года.

Врио губернатора Алексей Беспрозванных отметил, что у региона есть возможность стать одним из наиболее передовых в развитии электротранспорта.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром на полях ПМЭФ заявил о росте взаимного товарооборота в восемь раз в 2023 году.

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