Калининградская область подписала на ПМЭФ соглашение о внедрении электротранспорта
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на госкорпорацию.
В частности, планируется создать до трёх электрозарядных хабов «быстрой» зарядки электромобилей до 2025 года.
Также запланировано развитие розничной сети электрозарядных станций до 2030 года.
Врио губернатора Алексей Беспрозванных отметил, что у региона есть возможность стать одним из наиболее передовых в развитии электротранспорта.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром на полях ПМЭФ заявил о росте взаимного товарооборота в восемь раз в 2023 году.