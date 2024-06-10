Автоэксперт Шелков рассказал о признаках поддельных документов

Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков назвал основные признаки поддельных документов.

«Например, на бумажных ПТС есть рельефная печать — буквы «ПТС». Нужно обратить особое внимание на голограмму, она должна быть качественной и переливаться на солнце», — заявил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Шелкова, на голограмме используются микрошрифты, а в документе присутствуют специальные волокна, которые светятся под светом ультрафиолета.

«Для печати серии и номера ПТС и свидетельства о регистрации транспортного средства применяется так называемая «высокая печать» и краска с металлизированными вкраплениями, которая не стирается, если провести по ней влажным пальцем, а на поддельных краска держится плохо», — добавил эксперт.

Ранее директор направления «Автомобили» в «Авито Авто» Вадим Иванов посоветовал при выборе автомобиля с пробегом обращать внимание на то, как оформлено объявление. Это поможет исключить недобросовестных продавцов.