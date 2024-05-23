RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Иванов рассказал, как при выборе машины не столкнуться с мошенниками

Короткая ссылка
Директор направления «Автомобили» в «Авито Авто» Вадим Иванов посоветовал при выборе автомобиля с пробегом обращать внимание на то, как оформлено объявление. Это поможет исключить недобросовестных продавцов.
Автоэксперт Иванов рассказал, как при выборе машины не столкнуться с мошенниками
  • Gettyimages.ru

Покупателя должно насторожить, если в объявлении содержится недостаточное количество фотографий, а также если сами снимки плохого качества, поделился эксперт в интервью Радио Sputnik.

По его словам, это может свидетельствовать о попытке скрыть дефекты и повреждения.

«Сомнительным выглядит требование внести задаток за приобретаемый автомобиль. Часто это может свидетельствовать о мошенническом характере объявления», — добавил Иванов.

Он также посоветовал перед осмотром автомобиля ознакомиться с его историей на специализированных сервисах.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что при хранении зимних шин важно, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить