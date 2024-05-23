Автоэксперт Иванов рассказал, как при выборе машины не столкнуться с мошенниками

Директор направления «Автомобили» в «Авито Авто» Вадим Иванов посоветовал при выборе автомобиля с пробегом обращать внимание на то, как оформлено объявление. Это поможет исключить недобросовестных продавцов.

Покупателя должно насторожить, если в объявлении содержится недостаточное количество фотографий, а также если сами снимки плохого качества, поделился эксперт в интервью Радио Sputnik.

По его словам, это может свидетельствовать о попытке скрыть дефекты и повреждения.

«Сомнительным выглядит требование внести задаток за приобретаемый автомобиль. Часто это может свидетельствовать о мошенническом характере объявления», — добавил Иванов.

Он также посоветовал перед осмотром автомобиля ознакомиться с его историей на специализированных сервисах.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что при хранении зимних шин важно, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи.