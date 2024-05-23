Автоэксперт Иванов рассказал, как при выборе машины не столкнуться с мошенниками
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Покупателя должно насторожить, если в объявлении содержится недостаточное количество фотографий, а также если сами снимки плохого качества, поделился эксперт в интервью Радио Sputnik.
По его словам, это может свидетельствовать о попытке скрыть дефекты и повреждения.
«Сомнительным выглядит требование внести задаток за приобретаемый автомобиль. Часто это может свидетельствовать о мошенническом характере объявления», — добавил Иванов.
Он также посоветовал перед осмотром автомобиля ознакомиться с его историей на специализированных сервисах.
Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что при хранении зимних шин важно, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи.