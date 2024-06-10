В Адыгее завели дело против матери избитой до смерти девочки

СУ СК России Республики Адыгея возбудил уголовное дело в отношении матери избитого до смерти ребёнка за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствием установлено, что девочка систематически подвергалась жестокому обращению со стороны родителей.

Мать не препятствовала избиению ребёнка, а также не исполняла обязанности по её воспитанию и оказанию медпомощи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что в Адыгее задержали мужчину, до смерти избившего трёхлетнюю дочь.