В Адыгее завели дело против матери избитой до смерти девочки
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Следствием установлено, что девочка систематически подвергалась жестокому обращению со стороны родителей.
Мать не препятствовала избиению ребёнка, а также не исполняла обязанности по её воспитанию и оказанию медпомощи.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Ранее сообщалось, что в Адыгее задержали мужчину, до смерти избившего трёхлетнюю дочь.