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В Адыгее завели дело против матери избитой до смерти девочки

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СУ СК России Республики Адыгея возбудил уголовное дело в отношении матери избитого до смерти ребёнка за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
В Адыгее завели дело против матери избитой до смерти девочки
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствием установлено, что девочка систематически подвергалась жестокому обращению со стороны родителей.

Мать не препятствовала избиению ребёнка, а также не исполняла обязанности по её воспитанию и оказанию медпомощи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что в Адыгее задержали мужчину, до смерти избившего трёхлетнюю дочь.

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