Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов назвал рабочим механизм параллельного импорта.

«Механизм рабочий и пользуется спросом, поэтому мы выступаем за его продление на 2025 год с важной оговоркой про дальнейшее сокращение перечня. Поправки, наделяющие Минпромторг России полномочиями утверждать перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта, будут подготовлены во второй половине года», — заявил Алиханов в беседе с «Российской газетой».

По его словам, министерство находится в тесном контакте с бизнесом и коллегами из других ведомств, также будет продолжен мониторинг ситуации с импортными поставками.

«Некоторые товарные позиции мы уже начали исключать и сейчас работаем над большим списком исключений — около 600. Это то, что мы проработали совместно с бизнесом. Понятно, что механизм носит хоть и среднесрочный, но всё-таки временный характер», — отметил Алиханов.

Он добавил, что в настоящее время российские компании «закрывают» всё больше номенклатуры промышленных товаров, что позволяет перейти к сокращению перечня.

Ранее сообщалось, что кабмин решил продлить действие параллельного импорта на 2025 год.