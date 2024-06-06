Мантуров: кабмин решил продлить действие параллельного импорта на 2025 год

Правительство России приняло решение продлить действие параллельного импорта на 2025 год с постепенным сокращением перечня разрешённой к ввозу продукции.

Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Параллельный импорт — мы приняли в правительстве решение продлить его на следующий год, на 2025 год», — приводит его слова РИА Новости.

Мантуров отметил, что по мере выхода российской продукции соответствующего качества и в соответствующих объёмах возможности параллельного импорта будут сужаться.

Ранее правительство утвердило перечень из шести экономически значимых организаций.