В Подмосковье рассказали об использовании нейросети в расшифровке архивных документов

В Московской области для расшифровки архивных документов подключили нейросеть.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на региональное Министерство госуправления.

«На платформе «Поиск по архивам» расшифровано уже более 650 тыс. страниц метрических книг из Центрального госархива Подмосковья», — заявила глава ведомства Надежда Куртяник.

Также на платформе «Поиск по архивам» можно просматривать рукописные записи и читать их в формате обычных книг, добавила Куртяник.

Ранее сообщалось, что в Московской области уличные камеры на базе системы искусственного интеллекта (ИИ) проекта «Безопасный регион» теперь следят за чистотой на улицах.