В Подмосковье рассказали об использовании нейросети в расшифровке архивных документов
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Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на региональное Министерство госуправления.
«На платформе «Поиск по архивам» расшифровано уже более 650 тыс. страниц метрических книг из Центрального госархива Подмосковья», — заявила глава ведомства Надежда Куртяник.
Также на платформе «Поиск по архивам» можно просматривать рукописные записи и читать их в формате обычных книг, добавила Куртяник.
Ранее сообщалось, что в Московской области уличные камеры на базе системы искусственного интеллекта (ИИ) проекта «Безопасный регион» теперь следят за чистотой на улицах.