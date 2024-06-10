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В Подмосковье рассказали об использовании нейросети в расшифровке архивных документов

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В Московской области для расшифровки архивных документов подключили нейросеть.
В Подмосковье рассказали об использовании нейросети в расшифровке архивных документов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на региональное Министерство госуправления.

«На платформе «Поиск по архивам» расшифровано уже более 650 тыс. страниц метрических книг из Центрального госархива Подмосковья», — заявила глава ведомства Надежда Куртяник.

Также на платформе «Поиск по архивам» можно просматривать рукописные записи и читать их в формате обычных книг, добавила Куртяник.

Ранее сообщалось, что в Московской области уличные камеры на базе системы искусственного интеллекта (ИИ) проекта «Безопасный регион» теперь следят за чистотой на улицах.

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