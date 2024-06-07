В Подмосковье признали эффективность видеокамер, следящих за чистотой на улицах

В Московской области уличные камеры на базе системы искусственного интеллекта (ИИ) проекта «Безопасный регион» теперь следят за чистотой на улицах.

Об этом сообщает 360.ru.

ИИ внедрили более чем в 30 подмосковных проектах по восьми основным сферам, в их числе ЖКХ, транспорт, госуправление, рассказала министр госуправления, информтехнологий и связи региона Надежда Куртяник на полях ПМЭФ-2024.

«ИИ анализирует фотопоток и выделяет для инспектора узкие участки, где есть проблема», — уточнила Куртяник.

Нейросеть также оценивает качество вывоза мусора, состояние контейнерных площадок, распознаёт граффити и неисправность фонарей, а затем передаёт соответствующие заявки в управляющие компании и контролирует их выполнение.

После внедрения системы снизилось количество жалоб, констатировала министр.

Ранее НСН сообщала, что в Москве с начала года установили 1716 видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД мотоциклистами.