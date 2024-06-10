Турпоток в УрФО вырос на 2,5% за год

Количество туристов, посетивших Уральский федеральный округ с начала 2024 года, выросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

Об этом сообщает URA.RU.

«С января по апрель в регионы Урала и Западной Сибири туристы совершили более 2,6 млн поездок. Это впечатляющие результаты», — сказал Якушев.

Он также отметил, что в регионе активно разрабатываются и реализуются пеший и горный туризм по специально оборудованным тропам, глэмпинг, экотуризм, водные сплавы с комфортными условиями проживания.

Ранее сообщалось, что первый туристический форум стран БРИКС пройдёт в Москве 20—21 июня.