Турпоток в УрФО вырос на 2,5% за год
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Об этом сообщает URA.RU.
«С января по апрель в регионы Урала и Западной Сибири туристы совершили более 2,6 млн поездок. Это впечатляющие результаты», — сказал Якушев.
Он также отметил, что в регионе активно разрабатываются и реализуются пеший и горный туризм по специально оборудованным тропам, глэмпинг, экотуризм, водные сплавы с комфортными условиями проживания.
Ранее сообщалось, что первый туристический форум стран БРИКС пройдёт в Москве 20—21 июня.