RT в Telegram
Подпишись

Турпоток в УрФО вырос на 2,5% за год

Короткая ссылка
Количество туристов, посетивших Уральский федеральный округ с начала 2024 года, выросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.
Турпоток в УрФО вырос на 2,5% за год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«С января по апрель в регионы Урала и Западной Сибири туристы совершили более 2,6 млн поездок. Это впечатляющие результаты», — сказал Якушев.

Он также отметил, что в регионе активно разрабатываются и реализуются пеший и горный туризм по специально оборудованным тропам, глэмпинг, экотуризм, водные сплавы с комфортными условиями проживания.

Ранее сообщалось, что первый туристический форум стран БРИКС пройдёт в Москве 20—21 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить