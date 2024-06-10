В Москве первый туристический форум стран БРИКС состоится 20—21 июня

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что первый туристический форум стран БРИКС пройдёт в столице 20—21 июня.

Об этом информирует «Вечерняя Москва».

Заявлено участие девяти стран: России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южно-Африканской Республики.

По её словам, мероприятие закрепит за российской столицей статус одного из ведущих мировых туристических центров.

«Деловое событие объединит больше 300 представителей профильных ведомств, бизнес-сообщества, руководителей ассоциаций и экспертов индустрии», — отметила Сергунина.

Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума Тюменская область заключила соглашение с корпорацией «Синергия» о строительстве в регионе сети туристических глэмпингов.