RT в Telegram
Подпишись

В Москве первый туристический форум стран БРИКС состоится 20—21 июня

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что первый туристический форум стран БРИКС пройдёт в столице 20—21 июня.
В Москве первый туристический форум стран БРИКС состоится 20—21 июня

Об этом информирует «Вечерняя Москва».

Заявлено участие девяти стран: России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южно-Африканской Республики.

По её словам, мероприятие закрепит за российской столицей статус одного из ведущих мировых туристических центров.

«Деловое событие объединит больше 300 представителей профильных ведомств, бизнес-сообщества, руководителей ассоциаций и экспертов индустрии», — отметила Сергунина.

Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума Тюменская область заключила соглашение с корпорацией «Синергия» о строительстве в регионе сети туристических глэмпингов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить