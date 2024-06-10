В Петербурге рассказали об устойчивом интересе инвесторов к городу

Председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Иван Складчиков рассказал об устойчивом интересе инвесторов к городу.

«К нам поступает достаточно много инициатив от петербургских предпринимателей относительно перспективных проектов и возможностей их реализации», — заявил эксперт в беседе с «Петербургским дневником».

По словам специалиста, инвестиционный проект должен быть полезным и направлен на улучшение качества жизни горожан. Также он должен включать в себя создание рабочих мест и отчисления в бюджет.

«Да и сама по себе реализация проекта, вложение определённой суммы инвестиций оказывает положительное влияние в смежных отраслях, в строительстве, в логистике и других», — сказал Складчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал лидерство столицы в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России.