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Жители Москвы проголосуют за лучшее оформление витрин ко Дню Победы

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Жители Москвы могут проголосовать за лучшее оформление витрин и фасадов торговых объектов ко Дню Победы в рамках проекта «Активный гражданин».
Жители Москвы проголосуют за лучшее оформление витрин ко Дню Победы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В тематическом конкурсе участвуют магазины, кафе, рестораны, торговые центры и предприятия сферы бытовых услуг.

Москвичи, имеющие стандартную или полную учётную запись на портале mos.ru, до 23 июня выберут 165 победителей в городском и окружных конкурсах.

Результаты конкурса объявят до 28 июня.

Общий призовой фонд составляет 150 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на конкурс городской фотографии «Планета Москва» открылся приём заявок.

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