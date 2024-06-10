Жители Москвы проголосуют за лучшее оформление витрин ко Дню Победы
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Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
В тематическом конкурсе участвуют магазины, кафе, рестораны, торговые центры и предприятия сферы бытовых услуг.
Москвичи, имеющие стандартную или полную учётную запись на портале mos.ru, до 23 июня выберут 165 победителей в городском и окружных конкурсах.
Результаты конкурса объявят до 28 июня.
Общий призовой фонд составляет 150 млн рублей.
Ранее сообщалось, что на конкурс городской фотографии «Планета Москва» открылся приём заявок.