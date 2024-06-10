На конкурс городской фотографии «Планета Москва» открылся приём заявок, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«Важно, чтобы в своих работах авторы смогли отразить наиболее значимые позитивные изменения, произошедшие в городе за последнее время. Конкурсантам необходимо запечатлеть данный отрезок истории столицы в фотоработах», — сказал Лёвкин.

Он уточнил, что в этом году принято решение акцентировать внимание на одной из масштабных программ — реновации. Для этого ввели новую номинацию «Реновация — новый облик столицы».

В конкурсе могут участвовать как профессиональные фотографы из столицы, так и любители. В этом году присоединиться к ним предлагают также представителям регионов.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили четыре конкурса на лучшие идеи по оформлению городских объектов.