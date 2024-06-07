В Москве запустили четыре конкурса на лучшие идеи по оформлению городских объектов

В Москве предприниматели могут подать заявки на участие в четырёх конкурсах на лучшие варианты оформления коммерческих объектов, а также на лучшие инновационные решения для бизнеса.

Мероприятия проводятся, чтобы поддержать предпринимателей, использующих инновационные решения в оформлении городских коммерческих объектов — магазинов, кафе, салонов, реализующих передовые дизайнерские проекты и делающих столицу более привлекательной, прокомментировала руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома. Её слова приводятся на сайте mos.ru.

Так, участники программы «Гранты ста первым», предложившие лучшие варианты оформления витрин, могут получить до 2 млн рублей.

Программа грантов за использование инноваций нацелена на внедрение технологичных решений в городскую среду.

К участию в конкурсе на лучшие дизайнерские проекты оформления нежилых объектов приглашают урбанистов, дизайнеров и студентов архитектурных вузов. Победители получат от 1 млн до 3 млн рублей.

Четвёртый конкурс — на лучшее сезонное оформление объектов торговли и услуг — проведут в рамках проекта «Лето в Москве». Лучшие решения отберут для участия в голосовании проекта «Активный гражданин».

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что на проведение мероприятий в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» поступило более 21 тыс. заявок.